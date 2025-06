Com transmissão da RECORD, Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta

Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Castelão, em Fortaleza. A partida, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitida pela RECORD e está sendo acompanhada pelo apresentador Manoel de Oliveira. As duas equipes vivem situações complicadas: estão na zona de rebaixamento e dependem somente de si para sair do Z4.



Na Praia do Futuro, o repórter aproveita para conhecer o famoso caranguejo do chefe de cozinha Jair Pinheiro. Ele destaca processo de preparo, que leva cerca de 30 minutos, usando ingredientes como limão, vinagre, sal, cheiro verde e leite de coco.



