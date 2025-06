Começa a venda de ingressos para o show de Katy Perry em Brasília

Iniciou nesta sexta-feira (6) a venda de ingressos para o show da cantora Katy Perry, que se apresentará pela primeira vez em Brasília no dia 19 de setembro, na Arena BRB Mané Garrincha. O evento faz parte da turnê mundial "The Lifetimes Tour" e promete ser uma experiência envolvente para os fãs.



Os portões abriram às 17h e os ingressos podem ser adquiridos no site livepass.com.br. As filas para compra estão grandes, refletindo a alta demanda pelos ingressos disponíveis em várias categorias de preço.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!