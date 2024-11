Comerciante conta como sobreviveu a facadas de preso liberado no ‘saidão’

As marcas do dia em que quase morreu esfaqueado jamais sairão do corpo de um comerciante de Taguatinga. O homem estava na farmácia do qual é dono, quando um ladrão armado com faca anunciou o assalto, dois dias após deixar o sistema prisional do DF por meio do benefício da saída temporária. Os dois travaram uma luta, até que o bandido acertou um golpe no peitoral da vítima. Por pouco o ataque não atingiu um órgão vital.



“A médica falou que não atingiu pulmão nem coração. Bateu no osso e deu lesão no tórax”, detalha a vítima, que prefere não se identificar devido ao medo que ainda sente. Isso porque, apesar de o agressor ter sido preso horas após o crime, na casa da mãe, o comparsa dele continua solto. A 17ª Delegacia de Polícia Civil, em Taguatinga Norte, investiga o caso. O homem preso responderá por tentativa de latrocínio.