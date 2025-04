Comerciante do Areal (DF) tem loja furtada pela segunda vez e prejuízos somam R$ 25 mil

Um comerciante do Areal (DF) teve sua loja invadida pela segunda vez em menos de um mês. O criminoso entrou pelo teto, causando um prejuízo estimado em R$ 10 mil. Três semanas atrás, a mesma loja já havia sido alvo de outra invasão, resultando em perdas de mais de R$ 15 mil. Desanimado com a falta de resposta policial, o proprietário não registrou boletim de ocorrência após o último incidente. No entanto, ele foi aconselhado a registrar as ocorrências para chamar mais atenção das autoridades para a segurança na região.



