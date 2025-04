Comissão elabora edital para contratação de professores temporários em 2026

A Secretaria de Educação do Distrito Federal formou uma comissão com sete membros para elaborar o edital do concurso destinado à contratação de professores temporários para o ano letivo de 2026. Os aprovados receberão remuneração de R$ 4.941,71, além de gratificações conforme a capacitação individual e local de atuação.



A possibilidade de extensão do contrato para 2027 está prevista, e a quantidade de vagas será definida em breve. O concurso representa uma oportunidade importante para estabilidade na carreira docente.



