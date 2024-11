Conferência no DF promove debate sobre prevenção e enfrentamento à criminalidade

A Segurança Pública do Distrito Federal será tema da 1ª Confedisp (Conferência Distrital de Segurança Pública), que será realizada entre os dias 26 e 28 de novembro, na LBV (Legião da Boa Vontade), em Brasília. O evento é aberto à população e tem como objetivo ouvir especialistas na elaboração de políticas de prevenção e enfrentamento à criminalidade.



O secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, falou sobre o evento em entrevista à RECORD Brasília. Segundo ele, o encontro vai reunir a sociedade civil, a comunidade acadêmica e representantes do poder público para debater as diretrizes do Plano Distrital de Segurança Pública. Alexandre falou ainda sobre a Dicac (Divisão de Combate a Atentados Criminosos e Antiterrorismo), e sobre o recente caso de ataque ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal), no último dia 13.