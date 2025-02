Confira as atrações musicais do RECORD nas Cidades deste sábado em Santa Maria

Neste sábado (22), a cidade de Santa Maria receberá o evento RECORD na Cidades, a partir das 9h. O evento contará com prestação de serviços gratuitos, apresentações musicais e sorteios de prêmios. O cantor Diogenes Jansen se apresentará no local e destacou seu carinho pela cidade onde formou sua família. Outros artistas, como Duda Rocha e Ju Marques, também participarão do evento. A cantora Débora Oliveira fará uma apresentação voltada à adoração.



