Confira os ganhadores dos prêmios da última edição especial do Record nas Cidades

Durante o evento especial do aniversário de Brasília , no Record nas Cidades, diversos participantes foram premiados. Dona Antônia adquiriu novos óculos para a família na Ótica Diniz. Victor comemorou ao ganhar R$ 2.000 em compras na Droga Center. Uma família celebrou o "Passaporte da Alegria," que dá acesso ao Acqua Cerrado, e uma TV de 40 polegadas.



A Previdente entregou um prêmio a Ireneus, marcando sua persistência. Gonçalo, representando o evento, doou 300 quilos de arroz à Casa do Ceará. Dona Linda garantiu mil reais em compras na Casa e Festa. Os ganhadores expressaram satisfação e alegria com os prêmios recebidos.



