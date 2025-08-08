Confronto entre PM e suspeitos de assaltos resulta em mortes no Entorno do DF

Dois homens morreram após confronto com a Polícia Militar em Luziânia, no Entorno do DF. A dupla havia realizado uma série de assaltos em Valparaíso de Goiás antes do confronto. Após roubarem um supermercado e uma farmácia, eles foram perseguidos pela Rotam. Durante a fuga, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Um médico foi chamado ao local e constatou o óbito dos dois indivíduos.



