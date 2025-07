Conheça a história da Estrutural (DF), próxima cidade a receber o RECORD nas Cidades

A próxima edição do RECORD nas Cidades será realizada neste sábado (26) na Estrutural, em frente ao Parque Urbano. A região nasceu 21 anos atrás, após uma invasão perto de um lixão, e foi oficializada como área administrativa em 2004.



Maria da Conceição Ferreira, conhecida como Tia Tatá, fundou uma creche solidária que atualmente atende 105 crianças sem custos para as mães, com base em doações. Hildete Moura, poetisa e líder comunitária, nunca teve acesso à escola formal, mas aprendeu a escrever sozinha e já publicou três livros.



A cidade abriga cerca de 45 mil habitantes e tem o comércio como principal atividade econômica. O administrador da cidade, Alceu Prestes, anunciou que várias obras de urbanização começarão em agosto, incluindo um terminal rodoviário e novas escolas.



