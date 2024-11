Conheça a história do morador que construiu a primeira casa de Samambaia

O ano era 1984, quando Jose Ális levantou um barraco de madeira em um lote de 113m² localizado em um terreno vazio, que, mais tarde, seria a cidade de Samambaia. O arquiteto, conhecido como o primeiro morador da região, investiu mais de dois milhões de cruzeiros no lote disponível em um leilão da Terracap e construiu a casa onde mora há 39 anos. Com isso, ele consagrou a inauguração da 406, a primeira quadra de Samambaia.



Após a mudança para a casa nova em agosto de 1985, José esteve presente na criação da primeira associação de moradores, da qual foi presidente por anos. Ele guarda um vasto acervo com documentos, manchetes de jornais e escrituras, que faz parte da história de Samambaia. A RECORD Brasília conversou com o arquiteto, que contou a jornada para o desenvolvimento da cidade com muito orgulho.