Conheça as bandas que nasceram na capital federal e conquistaram fãs em todo Brasil

Brasília não é apenas o centro político e arquitetônico do Brasil, mas também o berço do rock nacional. Grandes nomes do gênero nasceram ou viveram na capital, levando a influência da cidade para as letras e a irreverência de suas músicas. A história começou com encontros de jovens, violões e conversas, que deram origem a bandas que marcaram o cenário musical do país. A paixão pelo rock é tão presente que Brasília hoje conta com a "Rota do Rock", um circuito cultural com mais de 40 endereços históricos ligados ao gênero. Mais do que notas musicais, o rock de Brasília reflete a alma da cidade, sua juventude inquieta e criativa. Uma experiência que vai além dos palcos, resgatando memórias e reafirmando a identidade cultural da capital.