Conheça os novos filhotes que nasceram no Zoológico de Brasília

Diversos animais de espécies diferentes nasceram recentemente no Zoológico de Brasília. No início do ano, o espaço recebeu filhotes de bugio-de-mãos-ruivas, uma espécie de macacos, e de lobo-guará. Agora, nasceram no Zoo sete filhotes de ema e dois de arara-da-testa-vermelha, uma espécie rara e ameaçada de extinção.



A direção do zoológico intensificou o programa de conservação de várias espécies ameaçadas em 2024. Segundo o diretor Wallison Couto, um dos pilares do zoológico é a reprodução das espécies, que é muito importante para a conservação. Ele contou que recentemente 17 animais nasceram no Zoo e explicou que um novo recinto está sendo construído para futuramente receberem um Leão.