Conselheiro tutelar do DF é preso por descumprir medida protetiva contra ex-mulher

Um conselheiro tutelar de Sobradinho II (DF) foi preso por violar uma medida protetiva contra sua ex-esposa. O relacionamento de 16 anos foi marcado por diversas formas de violência, incluindo agressões físicas e psicológicas.



Após anunciar a separação, a vítima foi ameaçada com uma faca. Embora o agressor tenha sido inicialmente preso, ele pagou fiança e foi solto, continuando a desrespeitar a medida protetiva ao longo do tempo.



Em abril, câmeras de segurança registraram novos ataques, e recentemente o homem foi visto próximo à ex-esposa em evento escolar, levando à sua prisão preventiva na última segunda-feira (30).



