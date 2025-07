Conselho Tutelar investiga caso de menina intoxicada com álcool em escola no DF

Uma menina de seis anos foi intoxicada com álcool dentro da Escola Classe 26 de Setembro de Taguatinga. A criança chegou em casa sonolenta e sem equilíbrio após ter ingerido o líquido encontrado sobre a mesa da professora.



A mãe, preocupada, relatou que a filha disse não estar se sentindo bem e foi imediatamente levada para uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu cuidados médicos.



Escola afirmou que nada ocorreu e que as lesões foram causadas por um colega durante brincadeiras. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e pelo Conselho Tutelar.



