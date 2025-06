Contaminação em Padre Bernardo (GO): lixão que operava sem licença é interditado

O desarmamento de um lixão em Padre Bernardo (GO), Entorno do DF, levantou preocupações sobre a contaminação da água. O Ministério Público de Goiás informou que o Aterro Ouro Verde operava sem licença e sem os estudos ambientais exigidos.



A Secretaria de Meio Ambiente descartou impacto na água consumida em Brasília, mas alertou para a contaminação do Rio do Sal, afetando moradores locais que utilizam poços artesianos. Moradores relatam problemas de saúde e preocupação com o impacto ambiental. O aterro foi interditado e aguarda decisões judiciais para resolução do impasse.



