Convenção em Brasília reúne especialistas para debater os impactos do uso de IA no direito

Advogados, juristas e membros do Judiciário se reuniram em Brasília para discutir o impacto da inteligência artificial no direito. O tema foi abordado na 23ª Convenção da Associação de Advogados do Brasil, onde especialistas discutiram a ética no uso dessa tecnologia na rotina profissional.



"É fundamental você saber, dar os comandos e fazer uma revisão naquilo que a ferramenta te traz", afirmou a especialista em Inteligência Artificial Valéria Ribeiro, destacando a necessidade de verificação das informações fornecidas por essas ferramentas. Durante o evento, também foram feitas homenagens a nomes relevantes da advocacia e debates sobre fraudes no direito bancário, direito do consumidor, direito médico e a crescente influência do direito digital.



