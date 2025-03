Corinthians conquista 31º título paulista em partida emocionante contra o Palmeiras

Na final do Campeonato Paulista de 2025, realizada na Neo Química Arena, o Corinthians se consagrou campeão ao vencer o Palmeiras . A partida foi emocionante, com destaque para momentos decisivos como o pênalti convertido por Rafael e a atuação brilhante de Memphis.



O resultado marcou o 31º título estadual do clube. Após a partida, jogadores e torcedores comemoraram a conquista. A celebração continuou dentro e fora do estádio, consolidando mais um capítulo na história do time .



