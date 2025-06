Corpo de Bombeiros instala novos postos de socorro no Lago Paranoá, em Brasília

O Corpo de Bombeiros aumentou para cinco o número de postos de socorro no Lago Paranoá, em Brasília. A decisão foi motivada pela alta incidência de afogamentos. No ano passado, o lago registrou 62 afogamentos e 19 mortes. Apenas este ano, já foram contabilizados 24 casos, com 11 óbitos.



Os novos postos estão localizados na Ponte JK, na prainha do Lago Norte, em outras áreas populares e próximas a barragens. "Durante o fim de semana e feriados, teremos reforço para garantir a segurança dos banhistas," explicou um responsável.



É essencial que os visitantes respeitem seus limites e procurem nadar onde há suporte. A profundidade, que varia entre 40 a 50 metros, combinada com ventos fortes, representa um desafio até para nadadores experientes.



