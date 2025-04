Corpo de Bombeiros lança ação de prevenção a incêndios florestais no DF

O Comando de Bombeiros do Distrito Federal lançou a Operação Verde Vivo para prevenir e combater incêndios florestais durante a estiagem. A região enfrentou, no ano passado, uma seca recorde de 167 dias sem chuva, resultando em incêndios que atingiram 40% da Floresta Nacional.



A operação mobiliza 600 bombeiros, que atuarão em cinco etapas com ações preventivas, como fogos controlados e orientação à comunidade. Este ano, a operação também busca prevenir incêndios criminosos.



