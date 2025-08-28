Logo R7.com
Corpo de mecânico desaparecido é encontrado em região de mata em Sobradinho (DF)

Filipe Augusto estava desaparecido desde sábado (23) e foi localizado a cerca de 300 metros do último ponto em que foi visto

Balanço Geral DF|Do R7

O mecânico Filipe Augusto Ribeiro foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (28) em uma região de mata em Sobradinho (DF). Ele estava desaparecido desde o último sábado (23), quando saiu de casa com destino à residência da irmã em Planaltina (DF).

A família utilizou um drone para ajudar nas buscas e localizou o corpo a cerca de 300 metros do último ponto em que Filipe foi visto. A área é conhecida por ser frequentada por pessoas nos fins de semana.

O Instituto de Criminalística investiga as circunstâncias da morte. Testemunhas relataram ter ouvido gritos na região durante a semana, e a polícia encontrou roupas espalhadas e garrafas de cerveja no local, reforçando a necessidade de apuração detalhada.

