Corpo de vítima de descarga elétrica em beco do Cruzeiro é velado nesta sexta

O corpo do homem que não resistiu após receber uma descarga elétrica no Cruzeiro está sendo velado nesta sexta-feira (4). Cleonilson Borges Pimentel será enterrado no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul (DF). Ele estava passando por um beco, em um local com fio desencapado segundo moradores.



Cleonilson ficou internado por mais de uma semana no Hospital da Asa Norte, mas não resistiu. A CEB lamentou o ocorrido e está apoiando a família. A cerimônia conta com a presença de policiais militares e representantes do Corpo de Bombeiros. Recentemente, outras duas pessoas também morreram devido a choques elétricos, uma no estádio Mané Garrincha, e outra em Planaltina em Planaltina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!