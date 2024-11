Corpo de vítima de feminicídio morta a facadas na frente dos filhos é enterrado

O corpo de Maria Mayanara Lopes Ribeiro, de 21 anos, foi enterrado neste sábado (16,) em Santo Antônio do Descoberto, município do Entorno do Distrito Federal. A mulher foi a 20ª vítima de feminicidio este ano no Distrito Federal e foi morta a facadas por Daniel Silva Vitor. O crime aconteceu no assentamento Leões de Judá, em Samambaia Norte.



O homem teria matado a vítima na frente do irmão dela, de 8 anos, e dos filhos da mulher, uma criança de 1 ano e outra de 3 anos. Após o crime, ele teria fugido em direção à mata. A vítima chegou a ser socorrida por vizinhos e levada a um posto dos bombeiros, que foram até o carro em que ela estava e declararam o óbito. Segundo familiares da vítima, o relacionamento era conturbado e Daniel já teria ameaçado a Maria diversas vezes. Agora, a Polícia Civil do Distrito Federal continua em busca do foragido.