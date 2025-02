Corrida de Reis reúne mais 20 mil pessoas em Brasília neste sábado

Neste sábado (1º) acontece a 52ª edição da Corrida de Reis em Brasília. Mais de 20 mil corredores participam da corrida, que terá largada às 17h no Palácio do Buriti, com chegada na Arena BRB Nilson Nelson, percorrendo 6 km ou 10 km. Troféus e prêmios em dinheiro serão concedidos, variando de R$ 2 mil a R$ 10 mil aos corredores mais rápidos. O trânsito no Eixo Monumental está alterado desde às 14h, com liberação prevista para após às 21h. O evento encerra com uma apresentação musical do Grupo Benzadeus.