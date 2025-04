CPI do Rio Melchior, no DF, é cancelada por falta de membros presentes

A CPI da Câmara Legislativa que investiga a degradação ambiental do Rio Melchior, no Distrito Federal, não realizou reunião por falta de uma quantidade mínima de membros presentes. A ausência foi atribuída a atestados médicos dos deputados Rogério Morro da Cruz, Donizet e Joaquim Roriz.



O rio impacta 1,3 milhão de pessoas na região entre Samambaia e Ceilândia. Há relatos de problemas de saúde na comunidade abastecida por poços artesianos contaminados, incluindo crianças com dentição falha e outros problemas de saúde. A presidência estuda mudanças nos integrantes da CPI para garantir continuidade dos trabalhos.



