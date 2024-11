Craques do futebol disputam jogo em homenagem ao Rei Pelé em Brasília

A Arena BRB Mané Garrincha foi palco de um amistoso entre lendas do futebol mundial, nesta quarta-feira (20). O estádio recebeu um duelo entre craques, em homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Por isso, todas as camisas tinham o número 10 estampado às costas.



Em campo, craques como os campeões mundiais pela Seleção Brasileira Cafu, Júnior e Ronaldão; César Sampaio (ex-Santos, Palmeiras e São Paulo); e o ex-zagueiro uruguaio Diego Lugano, ídolo do tricolor paulista.