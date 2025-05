Cresce o número de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito no DF

O Distrito Federal enfrenta um preocupante aumento no número de mortes de motociclistas, com 27 vítimas desde o início do ano, conforme dados do Detran DF. A principal causa dos acidentes é atribuída à falta de educação no trânsito de motoristas e motociclistas. Além disso, 50% dos motoboys no DF já sofreram acidentes, um número menor que a média nacional de 62%.



