Cresce o número de mulheres que são responsáveis pelo lar no Distrito Federal

No Dia Internacional da Mulher, dados do IBGE mostram que 51,9% dos lares no Distrito Federal são sustentados por mulheres. Um exemplo é Elzimar Gomes, que comanda um negócio de din-din gourmet. Inicialmente com uma loja física, ela se reinventou durante a pandemia e agora trabalha de casa, inspirando outras mulheres a empreender. "Nós somos guerreiras, enfrentamos muitos desafios", diz ela.



As mulheres ainda lutam contra a desigualdade salarial e desafios no mercado de trabalho, mas sua importância socioeconômica é crescente. No entanto, especialistas afirmam que ainda há um longo caminho para a plena equidade.



