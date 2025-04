Criança foge de creche no Riacho Fundo I (DF) e é salva por pedestre

Uma criança fugiu de uma creche no Riacho Fundo I, no Distrito Federal. As imagens mostram a criança seguindo um homem que passava pela calçada. Ele segurou a criança e a devolveu à escola.



O pai, muito preocupado, questionou a supervisão escolar. Ele mencionou que, embora a escola tenha muitas crianças, a supervisão deve ser rigorosa. Um comerciante também interveio ao ver a situação, evitando que algo mais grave acontecesse. A Secretaria de Educação do DF foi acionada e considera o caso isolado.



