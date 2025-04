Criança que caiu do 3º andar de prédio em Samambaia (DF) se recupera em casa

A criança de dois anos que caiu do terceiro andar de um prédio em Samambaia (DF) recebeu alta e se recupera em casa. O acidente aconteceu na noite do último sábado (26) a ao cair, ela atingiu um telhado que amorteceu a queda e depois acabou na varanda do térreo.



Ela foi encontrada deitada, de costas no chão, muito agitada e chorando sem parar. Os bombeiros precisaram arrombar o apartamento para socorrê-la. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia com suspeita leve de traumatismo craniano.



Segundo os vizinhos, a vítima não mora no apartamento e estava com a mãe, visitando a tia quando tudo aconteceu. A Polícia Civil investiga o acidente e as condições de segurança no prédio, já que outras crianças foram vistas brincando perto de janelas sem proteção.



