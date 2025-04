Crianças são deixadas sozinhas em carro enquanto pai vai ao bar no DF

Duas crianças, entre 1 e 3 anos, foram deixadas sozinhas em um carro com as janelas abertas em um estacionamento de bar na região da 26 de Setembro, no Distrito Federal. A Polícia Militar, respondendo a uma denúncia de porte ilegal de arma, encontrou as crianças enquanto verificava a área.



Após aguardar 20 minutos sem nenhum responsável aparecer, o pai das crianças se apresentou, alegando ter ido rapidamente ao bar. Apesar do pai já responder por violência doméstica, ele não foi preso devido à ausência de indícios de abandono de incapaz e ao fato das crianças estarem calmas e sem ferimentos. A mãe buscou as crianças na delegacia e as investigações continuam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!