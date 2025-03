Crime no Gama: polícia procura suspeito de homicídio flagrado com vítima antes do crime

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) está investigando o homicídio de Paiblo Buena, um jovem de 20 anos assassinado a tiros no Setor Leste do Gama no último sábado (1º). Imagens de câmeras de segurança registraram Paiblo caminhando com um homem de camisa preta pouco antes do crime. Embora o suspeito ainda não tenha sido identificado, ele é considerado responsável pela morte, já que testemunhas afirmam que fugiu sem prestar socorro. A investigação, feita pela 14ª Delegacia de Polícia, está em andamento, destacando que o suspeito era um velho conhecido da vítima, de acordo com mensagens nas redes sociais. Denúncias podem ser feitas pelo número 197.



