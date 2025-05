Cruzeiro e Flamengo se enfrentam em BH com transmissão ao vivo da RECORD

Neste sábado, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam em Belo Horizonte (MG). A partida marca o reencontro de Gabigol com seu ex-clube, agora defendendo as cores do Cruzeiro. O clima na cidade tem temperatura em torno de 24 graus.



A transmissão ao vivo será realizada pela RECORD a partir das 18h, trazendo todos os detalhes sobre as equipes. Além do jogo, a cidade oferece atrações como a famosa Lagoa da Pampulha e a rica gastronomia local, que inclui o tradicional mexidão.



