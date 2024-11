Cuidadora de idosos é suspeita de furtar R$ 23 mil da conta de paciente no DF

Quando Bianca Fernandes contratou uma empresa de home care para o pai, que havia sofrido um acidente em 2023 e necessitava assistência especial, não imaginava que a cuidadora responsável por esses cuidados representaria um risco à família. Durante meses, a funcionária teria furtado dinheiro da conta bancária da esposa do idoso, uma mulher de 79 anos. O prejuízo estimado pela filha do casal é de R$ 23 mil. A 9ª DP (Delegacia de Polícia Civil do DF), no Lago Norte, investiga o caso.



Segundo Bianca, a suspeita teria visto quando a idosa digitou a senha de acesso ao aplicativo do banco, enquanto efetuava uma compra on-line. Ela, então, teria feito transferências via Pix enquanto a vítima dormia.