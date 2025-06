Curto-circuito em carregadores é 2ª maior causa de incêndios residenciais no país

O uso incorreto de carregadores de celular já é a segunda principal causa de incêndios em residências no Brasil. Na última segunda-feira (16), um curto-circuito em um cabo provocou um incêndio que destruiu uma casa na Fercal, no Distrito Federal.



Antônio Sales, especialista em telefones e acessórios, destaca que é essencial adquirir cabos e carregadores homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e evitar usar o celular enquanto ele estiver conectado à tomada.



Ele também orienta atenção redobrada durante o carregamento noturno: sempre use equipamentos originais, mantenha o aparelho longe de colchões e travesseiros e, se precisar atender chamadas, prefira o viva-voz para não manusear o telefone enquanto carrega.



Seguir essas recomendações simples pode evitar acidentes graves e garantir mais segurança dentro de casa.



