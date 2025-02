Da jabuticaba ao pequi: conheça a variedade de árvores frutíferas espalhadas por Brasília

Brasília, a capital do Brasil, destaca-se por suas áreas verdes repletas de árvores frutíferas, um planejamento que remonta aos primeiros projetos de Lúcio Costa. Espalhadas por avenidas, praças e parques, as árvores oferecem uma variedade de frutas como jabuticaba, jamelão, pequi e ingá mirim. As administrações locais colaboram para plantio de novas mudas durante o período seco, incentivando a biodiversidade. Além das frutas, a presença das árvores suporta uma diversidade de fauna, atraindo aves e pequenos animais para apreciarem os frutos disponíveis.