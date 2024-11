Danicup: DF pode sediar o torneio de futebol infantil em 2025

Um dos principais torneios de futebol infantil nacional chegou ao fim, nesta quinta (21). A Danicup Brasil reuniu mais de 500 pessoas – entre organizadores, jogadores e comissões técnicas – e colocou frente a frente 16 equipes, com adolescentes de 12 a 14 anos. A competição ocorreu pela primeira vez no DF, no Centro de Treinamento da Sociedade Esportiva do Gama, na Ponte Alta, e pode retornar no próximo ano.



“Foi um sucesso. Tenho conversado com os organizadores para que o ano que vem a gente possa ter mais duas edições, uma no primeiro e a outra no segundo semestre”, revela o deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF).