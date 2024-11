Danicup: torneio de futebol infantil com times de todo o Brasil conhece os campeões

Os campeões de um dos principais torneios de futebol infantil, a Danicup Brasil, foram conhecidos nesta quinta-feira (21). A competição, sediada no Distrito Federal pela primeira vez, ocorreu no Centro de Treinamento da Sociedade Esportiva do Gama, na Ponte Alta, e reuniu crianças e adolescentes de todo o Brasil.



Mais de 16 equipes sub-14 disputaram o torneio. Além de assistir às partidas, os visitantes puderam aproveitar, gratuitamente, a área de lazer e entretenimento, com jogos de pebolim, teqball e videogame, entre outros.