De virada e com gol contra: Fluminense vence Vasco em partida emocionante

O Fluminense venceu o Vasco no Maracanã, no Rio de Janeiro, em uma partida emocionante do Brasileirão. A partida teve clima amistoso entre torcedores. João Guilherme, um bebê de sete meses que ainda está na barriga da mãe, representou a união da torcida, sendo filho de um pai tricolor e uma mãe vascaína.



A partida foi emocionante: o Vasco abriu o placar com Paulo Victor, mas um gol contra de Vegetti deu o empate ao Fluminense. Guga garantiu a vitória com um chute de longe. Emily, uma torcedora de 12 anos, já previa o placar de 2 a 1 para o Fluminense, que levou a melhor e celebrou a vitória.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!