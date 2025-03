Decisão do STJ: pais que não vacinarem filhos contra Covid-19 podem ser multados

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que pais que não vacinarem os filhos contra a Covid-19 podem ser multados. A decisão usou como base o Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso envolveu uma menina de 11 anos no Paraná cuja falta de vacinação foi identificada pela escola. Os pais foram condenados a pagar uma multa equivalente a três salários mínimos por essa recusa. Essa decisão serve como alerta para muitos responsáveis que ainda resistem à vacinação das crianças.



