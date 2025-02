Decreto garante gratuidade no transporte público do DF durante o Carnaval

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou um decreto que estabelece a gratuidade do transporte público durante os quatro dias de Carnaval. A medida inclui ônibus e metrô e começa no fim de semana do evento. Serão 65 blocos oficiais com apoio financeiro do governo, destacando-se que as escolas de samba não participarão devido a dificuldades logísticas. A Polícia Militar montará uma operação especial para garantir a segurança da população, além de orientações sobre cuidados com crianças que serão disponibilizadas nas festividades.



