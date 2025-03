Defensoria Pública do DF oferece serviços jurídicos e odontológicos nesta quarta

A Defensoria Pública do Distrito Federal realiza nesta quarta-feira (19) o projeto "Quarta do Cidadão". O evento ocorre na plataforma superior da rodoviária em parceria com o Sesc, oferecendo atendimentos odontológicos, de vista e vacinação. Também serão disponibilizados atendimentos jurídicos relacionados à conciliação e reconhecimento de paternidade ou maternidade. A Polícia Civil estará presente para a emissão da Carteira de Identidade Nacional, com a necessidade de apresentação dos documentos necessários.



