Deflagrada ação de combate a esquema de delivery de drogas por aplicativo no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 15 pessoas nesta quinta-feira (26) durante uma operação contra um grupo que vendia drogas pelas redes sociais. A ação contou com o apoio de mais de 200 policiais civis e cumpriu 38 mandados em diversas regiões administrativas, com foco na Candangolândia.



Após um ano de investigações, foi descoberto que os traficantes utilizavam redes sociais para oferecer drogas como skunk, haxixe e cocaína, além de combinar entregas através de motoristas de aplicativo. O delegado responsável informou que mais prisões podem ocorrer nos próximos dias, já que as investigações continuam.



