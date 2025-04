Delegado detalha investigação do assassinato de homem em situação de rua no DF

Novas imagens revelam como um homem em situação de rua foi levado a um apartamento no Riacho Fundo, no Distrito Federal, onde foi brutalmente assassinado. O delegado Johnson Kennedy, responsável pela investigação, informou que os dois suspeitos, identificados pelas câmeras, foram presos. O crime ocorreu por volta das 3h40 da manhã da última sexta-feira (4), quando os suspeitos e a vítima entraram no apartamento.



A vítima foi atacada com uma tesoura e o corpo esquartejado e descartado em um container de lixo. As motivações do crime ainda são investigadas, pois os suspeitos apresentaram versões conflitantes. O Paraíba, um dos suspeitos, tem extensa ficha criminal, enquanto Augusto não tinha passagens policiais.



