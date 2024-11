Denúncia anônima levou PMDF a abordar o ônibus onde homem transportava granadas

Uma denúncia anônima motivou a abordagem do BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães) da PMDF a um ônibus onde um homem transportava granadas, nesta sexta-feira (18). Outro passageiro desconfiou que o suspeito portava uma arma de fogo. Em seguida, acionou os militares.



O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, na Asa Sul, onde investigadores o interrogaram. Segundo informações preliminares, ele agia como “mula” – teria recebido dinheiro apenas para transportar os artefatos explosivos, do Rio de Janeiro para o Maranhão.