DER anuncia novas medidas de segurança após acidente fatal na DF-150

Um grave acidente ocorreu na DF-150, envolvendo um carro, uma moto e uma carreta que pegou fogo na tarde desta quinta-feira (15). O motociclista, de 38 anos, morreu no local. O tráfego foi interrompido por quase 12 horas para a manutenção do guard rail danificado. A suspeita é de que o motorista da carreta perdeu o controle ao tentar desviar de um carro que realizava uma ultrapassagem proibida.



A rodovia, que é de mão única e tem faixas contínuas, é frequentemente transitada por caminhões pesados devido à proximidade de uma fábrica de cimento. Após o acidente, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal anunciou medidas de segurança, incluindo a implementação de uma balança eletrônica e o reforço da sinalização na via.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!