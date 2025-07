Desafio no Lago Paranoá: jornalista da Record vence o frio e se destaca no wakeboard

O apresentador Manoel de Oliveira, da Record Brasília, enfrentou as águas do Lago Paranoá em uma aula de wakeboard comandada pelo instrutor Pedro Henrique. Mesmo com o frio, Manoel se destacou logo na primeira tentativa e conseguiu se equilibrar na prancha, para surpresa da equipe.



A atividade começou com orientações teóricas e seguiu com a prática, em uma sessão de cerca de 30 minutos. De acordo com o instrutor, o jornalista foi apenas o segundo aluno a conseguir ficar de pé na prancha já no primeiro dia de aula, feito que rendeu aplausos e empolgação. Manoel elogiou a dedicação da equipe e incentivou a prática do esporte, ressaltando os benefícios físicos e mentais da modalidade.



