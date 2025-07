Descarte irregular de lixo preocupa moradores da região do Sol Nascente (DF)

Casos de descarte irregular de lixo na região do Sol Nascente (DF) tem gerado preocupações. Moradores estão colocando fogo em materiais descartados próximo a residências. A fumaça afeta as casas e o lixo pode estar seguindo para uma erosão que leva ao córrego Taguatinga ou Guariroba. O problema é recorrente e gera preocupação entre os habitantes locais sobre possíveis consequências ambientais e sanitárias.



