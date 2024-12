Detran-DF vai alterar o trânsito em alguns pontos de Brasília neste fim de semana

Uma série de eventos culturais e esportivos vão alterar o trânsito em alguns pontos de Brasília, neste fim de semana. No domingo (8), o Detran-DF irá acompanhar o passeio ciclístico Bora de Bike, promovido pela RECORD Brasília, em todos os 10 km do percurso, cuja largada e chegada estão previstas para o Estacionamento 1 do Parque da Cidade.



No mesmo dia, o trânsito será modificado na Esplanada dos Ministérios, devido à Corrida e Caminhada pela Inclusão. Haverá interdição da via S1, partir das 6h30, com desvios para a L2 Sul. O Detran-DF também fechará acessos como os estacionamentos dos ministérios e o túnel do Palácio do Itamaraty. Já na via N1, os bloqueios vão começar no quartel do Corpo de Bombeiros e seguir até a L2 Norte.