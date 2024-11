Detran do Shopping Popular segue sem energia devido a furto de cabos

A unidade do Detran (Departamento de Trânsito) do Shopping Popular, no Distrito Federal, está com os atendimentos suspensos. O motivo da paralisação dos serviços é a falta de energia causada por furto de cabos da rede subterrânea do local. De acordo com informações da Neoenergia, os custos com o furto são de responsabilidade do Detran, conforme resolução Aneel, e a manutenção é de responsabilidade do cliente, no caso, o Shopping Popular.



Dessa forma, assim que os materiais forem repostos, a empresa vai até o local para religar a rede. Para quem precisa dos serviços, o Detran orienta procurar a unidade do Aeroporto de Brasília, levando o comprovante de agendamento. Para os exames práticos de direção, o órgão disponibilizou mais datas e locais ao longo da semana, permitindo que os candidatos possam reagendar os testes diretamente com os centros de formação de condutores.